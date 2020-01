Tomada de posse. Filipe Nyusi promete “desenvolver Moçambique”

O Presidente de Moçambique prometeu esta quarta-feira que vai trabalhar pelo desenvolvimento do país.

Na cerimónia de tomada de posse para o segundo mandato enquanto chefe de Estado, Nyusi elencou as prioridades para o país.

“Renovo a promessa de trabalhar por um Moçambique com que todos sonhamos. A nossa agenda é desenvolver Moçambique, é fazer com que esse desenvolvimento não seja feito à custa da injustiça, da prepotência e da desigualdade”, afirmou Nyusi.

A cerimónia desta manhã, na Praça da Independência, em Maputo, contou com a presença de três mil convidados, incluindo vários líderes internacionais. Dos chefes de Estado da União Europeia, contudo, apenas Marcelo Rebelo de Sousa esteve na cerimónia, um facto sublinhado no discurso do presidente moçambicano, que apelidou Marcelo de “nosso irmão e amigo Presidente de Portugal”.

Aos vários líderes presentes, Nyusi agradeceu, dizendo: “a vossa presença aqui hoje é uma inequívoca expressão do vosso apreço pelo povo moçambicano e pela enorme vontade de fazer valer as nossas relações de amizade.”

Filipe Nyusi é Presidente de Moçambique desde 2015 e começou esta quarta-feira o seu segundo mandato à frente dos destinos do país.