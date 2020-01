Medvedev demite-se, Putin prepara mudanças na Constituição

O primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev anunciou esta quarta-feira a sua demissão do cargo e a queda do respetivo executivo, está a avançar a agência Reuters.

Numa declaração pública na qual Medvedev surge ao lado do Presidente russo Vladimir Putin, na Assembleia Federal russa, em Moscovo, o agora primeiro-ministro demissionário explica que se afasta do cargo precisamente para o Presidente reformar a Constituição.

“O Presidente delineou não só as prioridades de trabalho no país para o próximo ano, mas igualmente uma série de mudanças fundamentais, não apenas em vários artigos da Constituição, mas também no equilíbrio de poder em geral”, começou por relembrar Medvedev, justificando depois o seu afastamento.

“Neste contexto, é óbvio que nós, como governo da Rússia, devemos dar ao Presidente do nosso país a oportunidade de tomar todas as decisões necessárias para este fim. E sob estas condições, creio que seria justo que, de acordo com o artigo 117 da Constituição, o governo russo, na sua composição atual, se demitisse", observou.

Ainda segundo a Reuters, Dmitry Medvedev deverá passar a ser membro do Conselho de Segurança da Rússia.