Explosão em petroquímica na Catalunha faz um morto, um desaparecido e seis feridos

Pelo menos um morto, um desaparecido e seis feridos, dois deles em estado grave. Este é o mais recente balanço de duas explosões numa petroquímica em Tarragona, na Catalunha.

As imagens divulgadas na redes sociais mostram as chamas a consumir parte das instalações e uma coluna de fumo com centenas de metros de altura.



A explosão na empresa IQOXE foi sentida a vários quilómetros de distância.

A Proteção Civil local emitiu um alerta à população, mas já descartou que o rebentamento tenha provocado uma nuvem tóxica. Aconselha, no entanto, os cerca de 300 mil moradores da zona a permanecerem em casa.