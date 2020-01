DS 3 Crossback E-Tense – De Lisboa ao Porto em conforto e só com uma carga.

Apesar de não ser um carro grande - tem 4,11 metros de comprimentos por 1,98 de largo - ostenta uma grande grelha cromada, onde sobressaem as letras “D” e “S”. Na lateral, destaque para as portas traseiras com um desenho incomum no recorte dos vidros. Tal como são muito recortados os grupos ópticos da frente.

Os losangos estão presentes em todo o lado. Nos bancos, no tablier, nos botões. Tudo com uma qualidade acima do normal, complementado com vários apontamentos em pele, no tablier e nas portas. A vida a bordo ganha outro sentido.

Os bancos da frente são confortáveis, mas não são do meu ponto de vista, os mais confortáveis no confronto do Carro do Ano.

Os bancos traseiros acolhem bem dois passageiros adultos, e uma criança no meio.

A bagageira tem 350 litros de capacidade, o que é bastante respeitável para um automóvel totalmente eléctrico e que pelas dimensões compactas tem de arranjar espaço para as baterias e vários componentes eléctricos.

Motor