Jazz continuam a ditar o ritmo da NBA

Os Utah Jazz continuam a ser a equipa revelação desta temporada da NBA. A equipa venceu o seu décimo jogo consecutivo em casa dos Brooklyn Nets, por 118-107.

Kyrie Irving, regressado de lesão, tentou lutar contra a maré, com 32 assistências e 11 ressaltos, mas não evitou a derrota. Nos Jazz, voltaram a brilhar Donovan mitchell, com 25 pontos, Joe Ingles, com 27 pontos e Rudy Gobert, com 22 pontos e 18 ressaltos.

Com este resultado, os jazz continuam no segundo lugar da conferência oeste e com o terceiro melhor registo da NBA, com 28 vitórias e 12 derrotas, apenas superado pelos Los Angeles Lakers, com 33 vitórias e 7 derrotas, e os Milwaukee Bucks, com 36 vitórias e 6 derrotas.

Outros resultados:

Atlanta Hawks 123-110 Phoenix Suns

Memphis Grizzlies 121-110 Houston Rockets

Milwaukee Bucks 128-102 New York Knicks

Golden State Warriors 97-124 Dallas Mavericks

Los Angeles Clippers 128-103 Cleveland Cavaliers