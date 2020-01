Guarda-redes de hóquei do Paço de Arcos morre após um mês de internamento

Morreu, esta quarta-feira, o guarda-redes de hóquei em patins do Paço de Arcos, internado no Funchal, há um mês, com uma infeção. O anúncio foi feito pelo clube que Énio Abreu representava.

Quando foi, inicialmente, internado no Hospital Central da Madeira, o hoquista, de 20 anos, padecia de gripe B. Contudo, a doença evoluiu, combinou com pneumonia e tornou-se, depois, uma infeção generalizada.

O funeral de Énio Abreu realiza-se na quinta-feira, às 19h00, na Igreja Paroquial de Paço de Arcos.