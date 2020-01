Sequeira aponta à vitória do Braga no Dragão

Sequeira aposta numa vitória do Sporting de Braga, no terreno do FC Porto, a contar para a 17.ª jornada do campeonato.

"Vai ser um bom desafio, contra uma boa equipa. Vamos tentar pôr em prática aquilo que vimos a assimilar com o novo treinador, e vamos tentar conquistar os três pontos. Esperemos que seja um grande jogo", previu o lateral-esquerdo, em entrevista aos canais oficiais do Braga.

O Braga soma duas vitórias consecutivas, algo que, admite Sequeira, torna "mais fácil trabalhar". Ainda assim, o defesa português espera encontrar bastantes dificuldades, no Dragão, e pede concentração:

"Temos de entrar concentrados. O ambiente vai beneficiar o adversário, mas temos de entrar concentrados, fortes, agressivos, e depois por em prática o nosso futebol. Temos vindo a fazer um bom trabalho."



A nível pessoal, Sequeira assume que o facto de Rúben Amorim jogar com três centrais e colocar os laterais mais abertos, a fazer o corredor inteiro, é ideal para potenciar as suas qualidades, visto que lhe dá "mais liberdade no ataque, não esquecendo o trabalho defensivo":

"Beneficia as minhas características e vou tentar ajudar a equipa."