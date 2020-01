Rui Pedro Soares assume que devia ter gerido caso do túnel do Jamor "de outra forma"

O presidente do Belenenses SAD, Rui Pedro Soares, assume que não geriu da melhor forma o desentendimento entre o seu ex-treinador, Pedro Ribeiro, e Sérgio Conceição, vulgo caso do túnel do Jamor.

"Em relação ao episódio do túnel, o que vi e ouvi foram as imagens que passaram na televisão, não estava presente naquele momento, não tenho conhecimento direto do que se passou. Há um processo a decorrer, que no final do mesmo que as instâncias desportivas se pronunciem e digam o que se passou. Nessa altura, foram transmitidas muitas informações, eu deveria ter esclarecido as coisas de outra forma", reconheceu o líder dos azuis, esta quarta-feira, em conferência de imprensa.

Ao intervalo do Belenenses SAD-FC Porto, da 13.ª jornada da I Liga, foi visível um desentendimento entre Sérgio Conceição e Pedro Ribeiro. Imagens difundidas pela "SIC" mostraram, mais tarde, o agora ex-teinador do Belenenses, junto aos balneários do Jamor, em tom bastante exaltado, a acusar alguém (um "boi") de o ter agredido a soco. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um inquérito, para perceber o que aconteceu. A Liga e a PSP solicitaram as imagens do sucedido durante o intervalo do jogo. Entretanto, em entrevista ao Canal 11, Sérgio Conceição garantiu que não tinha agredido ninguém.

Na altura, espalhou-se o rumor de que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, tinha telefonado a Rui Pedro Soares para falar sobre o tema. O presidente do Belenenses SAD assegura que isso não aconteceu:

"O presidente do Benfica nunca me ligou para falar sobre essa questão do túnel. Falo com eles várias vezes, mas nunca falámos desse assunto. O clima de suspeição que existe não é feito pelas pessoas do futebol. Se toda a gente que comenta fosse jornalista, era tudo mais saudável, porque os jornalistas têm a função de confirmar. Havia menos lixo."