Portimonense vende Wellington Carvalho ao Chaves

O Desportivo de Chaves, que milita na II Liga, anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Wellington Carvalho ao Portimonense.

De acordo com o site oficial do clube transmontano, o extremo brasileiro, de 27 anos, assinou contrato para as próximas duas épocas e meia.

Wellington, que chegou a Portugal em 2012, pela porta do Boavista, estava no Portimonense desde a época 2017/18 e fez, no total, 58 jogos e oito golos pelos algarvios. Contudo, esta temporada, ainda não jogara.