Petit e o Belenenses era "um namoro antigo"

Petit foi formalmente apresentado, esta quarta-feira, como treinador do Belenenses. O treinador de 43 anos reconhece que já tinha recebido uma proposta há dois anos do Belenenses, que acabou por não se concretizar.

"Quero agradecer a confiança, já era um namoro antigo, de há dois anos. Estou aqui com muita vontade de trabalhar, já tivemos dois treinos, tivemos uma conversa com o grupo, queremos mudar e acredito muito no que faço. Estou contente por estar aqui num clube com grande história", disse, em conferência de imprensa.

Depois de Boavista, Tondela, Moreirense, Paços de Ferreira e Marítimo, Petit chega ao Belenenses para alcançar a manutenção.

"Vocês conhecem-me. Tenho tido estes projetos difíceis, mas não sou salvador. Só podemos ambicionar o topo começando por baixo, já foi assim como jogador. Encontrei aqui uma boa administração, já conheci algumas pessoas que trabalham aqui e os jogores, alguns até joguei contra eles", acrescenta.

A estreia de Petit será contra o Vitória de Setúbal e o treinador espera já ver algumas alterações: "Já tive em dois clubes em que fui o terceiro treinador, não é novidade para mim. Vamos mudar alguma coisa, vamos ter feito seis jogos, não se faz grandes mudanças, mas há uma ideia no treino para transportar para o jogo".

Confiança, liderança e estabilidade emocional

Rui Pedro Soares, presidente da SAD do Belenenses, também marcou presença na conferência de imprensa e explicou os motivos para a contratação do treinador.

"O Petit vem trazer o que precisamos neste momento, que é liderança, estabilidade emocional, confiança e vontade de ganhar. Vamos entrar em cada jogo com vontade de ganhar. O Petit foi contactado por mim no domingo à noite, nunca falei com outra pessoa. Sabia quem queríamos e já não foi a primeira vez em que pensamos trazer o Petit", disse.