Marlon suspenso por dois jogos por "peitada com força excessiva"

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol castigou Marlon Xavier, lateral-esquerdo do Boavista, com dois jogos de suspensão, pela expulsão, com vermelho direto, frente ao Famalicão.

No mapa de castigos, pode ler-se que o CD considerou que o lance no jogo da 16.ª jornada do campeonato foi de "conduta violenta".

"Com o jogo interrompido, [Marlon] deu uma 'peitada' a um adversário utilizando força excessiva", esclarece o órgão federativo.

Marlon falhará a visita do Boavista ao Rio Ave, no domingo, referente à 17.ª jornada. Também não participará no arranque da segunda volta, em que os axadrezados deslocam-se ao terreno do Desportivo das Aves.