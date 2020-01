Famalicão marca encontro com Benfica nas meias-finais da Taça

O Famalicão carimbou a passagem às meias-finais da Taça de Portugal, 74 anos depois, esta quarta-feira, ao vencer em Paços de Ferreira, por 0-1.

Se a primeira parte da partida foi mais fechada, a segunda foi muito aberta, jogada de forma rápida. A haver ascendente, era do Famalicão. Foi natural, portanto, que o golo tenha surgido na etapa complementar.

Aos 82 minutos, Anderson aproveitou um erro de Bruno Teles na área, para servir Diogo Gonçalves que, na cara do golo, atirou a contar.



Com este triunfo, o Famalicão não só dá ainda mais cor à grande temporada que está a fazer - terceiro lugar no campeonato e meias-finais da Taça -, como marca encontro com o Benfica, que derrotou o Rio Ave.