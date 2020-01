Braga renova com jovem guarda-redes da equipa B

O Sporting de Braga comunicou, esta quarta-feira, que acertou a extensão do contrato com o guarda-redes Rogério Santos, da equipa B.

No site oficial, os minhotos esclareceram que Rogério renovou até 2023, com mais dois anos de opção.

Em entrevista aos canais oficiais do clube, Rogério assumiu estar "muito feliz" com a renovação, que considera ser "mais um voto de confiança".

"Foco-me em aproveitá-lo ao máximo, como tenho feito ao longo destes anos. Tudo isto significa muito para mim. São praticamente 15 anos com este símbolo ao peito. Agora, tenho a felicidade de o representar no mínimo mais três anos. É um grande orgulho. É o meu clube do coração e estou certo de que vou representá-lo da melhor maneira”, afirmou.

Rogério está no Braga há cerca de 15 anos. Esta época, em 14 jogos - 10 pela equipa B e quatro pelos sub-23 -, manteve a baliza a zeros em seis.