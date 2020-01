PSG "vinga-se" de empate com goleada no Mónaco

O Paris Saint-Germain goleou na visita ao Mónaco, por 1-4, esta quarta-feira, em jogo atrasado da Liga francesa. Foi a "vingança" do empate entre ambos, três dias antes, por 3-3, também para o campeonato.

Mbappé abriu o marcador aos 24 minutos e, em cima do intervalo, de grande penalidade, Neymar ampliou. Ao minuto 72, Sarabia fez o 3-0. Bakayoko ainda reduziu, aos 87 minutos. Contudo, sobre o apito final, Mbappé bisou e restabeleceu a vantagem de três golos para o PSG.

Com este resultado, o Mónaco, que teve Gelson Martins a titular e Adrien Silva como suplente utilizado (entrou aos 69 minutos), mantém-se no nono lugar da Ligue 1, com 29 pontos. O PSG lidera isolado, com 49.