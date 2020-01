Paulo Fonseca recebe reforço para o ataque

A Roma está prestes a anunciar a contratação do avanaçado Matteo Politano, do Inter de Milão, sendo que deverá ver o defesa Leonardo Spinazzola seguir no sentido oposto.

Paulo Fonseca assegura um reforço para o ataque depois da grave lesão de Zaniolo. Politano, de 26 anos, foi formado na Roma, mas nunca se estreou pela equipa principal.

O internacional italiano passou pelo Perugia, pescara e Sassuolo antes de assinar pelo Inter de Milão. Leva 15 jogos disputados esta época.

No sentido oposto seguirá Spinazzola, defesa-esquerdo, que soma 16 jogos esta época pela Roma.