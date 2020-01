LEGO lança réplica do estádio do Manchester United

O Old Trafford, mítico estádio do Manchester United, terá, a partir de quinta-feira, uma réplica em LEGO.

A marca de brinquedos dinamarquesa vai lançar uma miniatura do recinto com 3.898 peças, para maiores de 16 anos, com todos os detalhes históricos que caracterizam o chamado Teatro dos Sonhos.

"Este exclusivo e detalhadamente desenhado modelo providencia tanto uma experiência de construção desafiante, como uma peça de exposição decorativa", enaltece o site oficial da LEGO.

A réplica terá 47 centímetros de comprimento, 39 de largura e 17 de altura. À venda a partir de quinta-feira, o Teatro dos Sonhos em LEGO custará 249,99 libras, o que atualmente equivale a 292,22 euros.