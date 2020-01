Juventus segue para os "quartos" da Taça sem Cristiano Ronaldo

A Juventus garantiu os quartos de final da Taça de Itália, esta quarta-feira, ao receber e golear a Udinese, por 4-0, sem Cristiano Ronaldo.

Com o internacional português em casa, devido a uma crise de sinusite, coube a Higuaín e Dybala assumir as despesas do ataque. Os dois argentinos não faltaram à chamada: "El Pipita" abriu o marcador, aos 16 minutos, e "La Joya" bisou, aos 26 (grande penalidade) e 57. Ao minuto 61, também de penálti, Douglas Costa arredondou o resultado.

Com este triunfo, a Juventus marcou encontro com o AC Milan, nos quartos de final, o que significa um duelo entre Ronaldo e Ibrahimovic.

Com o sueco e o português Rafael Leão no banco, o Milan apurou-se para a fase seguinte com uma vitória clara, por 3-0, sobre a SPAL. Marcaram Piatek, Castillejo e Theo Hernández, aos 20, 44 e 66 minutos.

No outro jogo da noite, a Fiorentina surpreendeu, ao derrotar a Atalanta, por 2-1, com golos de Cutrone e Lirola. Ilicic reduziu para La Dea.