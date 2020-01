André Villas-Boas não garante que ficará no Marselha

André Villas-Boas não assegura que ficará no Marselha após o final da temporada, no seguimento das mudanças na estrutura diretiva do clube, das quais não teve conhecimento prévio.

Jacques-Henri Eyraud, presidente do Marselha, anunciou a chegada de Paul Aldridge, para facilitar vendas de jogadores, especialmente para Inglaterra. Contudo, esta contratação poderá significar a saída de Andoni Zubizarreta, diretor desportivo do Marselha e uma das principais razões porque o treinador português está no clube francês.

Daí que, quando questionado sobre a sua continuidade no clube, esta quarta-feira, Villas-Boas tenha dado uma não-resposta: "Vim para aqui em primeiro lugar pela grandeza do clube e, em segundo, por Zubizarreta. Já disse que o meu futuro está intimamente ligado ao futuro dele. Conseguimos trazer estabilidade a um dos clubes mais instáveis do mundo em termos desportivos e emocionais e na suas relações com a imprensa e os adeptos. Devia responder com franqueza, mas não posso. Tenho de ter cuidado com o que digo."

"Um homem do mundo"

Villas-Boas recordou que é "um homem do mundo" e que deixou o Shanghai SIPG, da China, onde ganhava 12 milhões de euros anuais, para competir no Rali Dakar, em 2018.

"Estava mais perto de ir para o México ou para a Argentina do que voltar à Europa e assinar pelo Marselha. Mas vim pela minha relação com o Zubizarreta. Se levarem isso em conta, já têm a vossa resposta", frisou.

O antigo treinador do FC Porto salientou que se sente "feliz" em Marselha, contudo, não fechou a porta a qualquer oportunidade: "Para mim, o futebol é viver boas experiências. Não tenho limites geográficos. Posso treinar no JApão ou no BRasil. O projeto e as relações de confiança são a minha forma de viver."