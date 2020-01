Al Taawon confirma Vítor Campelos como novo treinador

O Al Taawon oficializou Vítor Campelos, esta quarta-feira, como novo treinador, conforme fora avançado por Bola Branca.

Ao que Bola Branca apurou, o contrato do treinador português, de 44 anos, com o quinto classificado do campeonato da Arábia Saudita é válido por meia temporada, mais com mais uma de opção.

Vítor Campelos sucede a Paulo Sérgio. Para o técnico, que deixou o Moreirense a meio de dezembro, trata-se um regresso à Arábia Saudita.

Entre 2017 e 2008, Campelos foi treinador adjunto do Al Ettifaq e, em 2017/11, cumpriu a mesma função no Al Sharjah.