Elisa Ferreira apresentou plano de 100 mil milhões para uma Transição Justa

A comissária europeia para a Coesão e Reformas, Elisa Ferreira, apresentou esta terça-feira o Mecanismo para a Transição Justa, um plano verde de 100 mil milhões de euros para ajudar a Europa a ser um continente neutro nas emissões de carbono até 2050.

O fundo pretende garantir que os Estados-membros da União Europeia conseguem financiar a transição de uma economia baseada em combustíveis fósseis para energias renováveis e mais limpas.

Portugal poderá, por exemplo, recorrer ao fundo para finalizar o processo de encerramento das centrais a carvão de Sines e do Pego, que deverão encerrar até 2023.

A União Europeia avança com 7,5 mil milhões de euros e prevê que esse valor atinja os 100 mil milhões, com investimentos públicos e do setor privado, no período 2021-2027.

De acordo com Elisa Ferreira, a energia nuclear “está excluída do Mecanismo para a Transição Justa”.

A comissária europeia para a Coesão e Reformas adianta que nenhum país ou região fica de fora deste plano, mas o objetivo é concentrar o investimento nas zonas onde o desafio de transição para energias verdes é maior.