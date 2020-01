Centeno estava confiante na avaliação do Orçamento, mas Bruxelas deixou alertas

O ministro das Finanças disse, esta quarta-feira, que Portugal tem suplantado as previsões da Comissão Europeia ano após ano, pelo que esperava que Bruxelas reconhecesse o trabalho feito.

"Temos feito trabalho, com enorme distinção, batendo, aliás, ano após ano, todas as previsões de Bruxelas, os modelos são assim, andam atrás da realidade e a realidade é que Portugal é hoje um país com orçamento equilibrado, ajustamento estrutural inegável e todas as dimensões das contas públicas", disse Centeno aos jornalistas, à margem da conferência da Ordem dos Economistas, em Lisboa.

Mário Centeno reforçou a esperança que a avaliação da Comissão Europeia à proposta de Orçamento do Estado para 2020 "reconheça exatamente isso e sem nenhuma hesitação sobre o trajeto" que tem sido prosseguido.

Contudo, já depois destas declarações, foi divulgada, a avaliação da Comissão Europeia que considerou que o plano orçamental atualizado para 2020, apresentado por Portugal no mês passado, continua a apresentar “risco de incumprimento" do Pacto de Estabilidade e Crescimento e convidou o Governo a tomar as medidas que se revelarem necessárias.