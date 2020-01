Pepa lamenta "timing" do golo que eliminou Paços de Ferreira

O treinador do Paços de Ferreira, Pepa, lamenta o "timing" do golo do Famalicão, que eliminou a sua equipa da Taça de Portugal.



"Foi um jogo emotivo, bem disputado. A qualidade podia ter sido melhor, mas em jogos a eliminar, o que conta é a passagem. O mínimo erro paga-se muito caro. Na primeira parte, conseguimos bloquear o jogo interior do Famalicão. Em transições, tivemos algumas oportunidades. Na segunda parte, o Famalicão entrou melhor. Depois, quando nós estávamos a equilibrar o jogo e mesmo a ficar por cima, sofremos o golo", assinalou o técnico pacense, em declarações à Sport TV.

Pepa salientou que, apesar do golo tardio, o Paços "conseguiu reagir e mostrou grande entrega na procura do empate", para levar o jogo para prolongamento. "Não conseguimos, mas tentámos de tudo", frisou.