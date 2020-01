Carlos Carvalhal. "Há grande mérito do Benfica"

O treinador do Rio Ave elogia os seus jogadores, especialmente por aquilo que fizeram na primeira parte contra o Benfica.

Carlos Carvalhal refere que “a primeira parte foi boa” e “chegámos ao intervalo a vencer 2-1, bem.”

Em declarações à RTP3, o técnico reconhece que preparou “os jogadores para a pressão que o Benfica ia fazer, mas não conseguimos manter comportamentos e tivemos muita dificuldade em sair para o ataque”.

“O Benfica conseguiu o 2-2 e o 3-2 e há outra parte no jogo: o Benfica baixa as linhas, procurámos na parte final chegar ao empate. Não conseguimos, mas fomos até ao último segundo e um treinador, não satisfeito com o desfecho, fica orgulhoso pela competência, organização e capacidade da equipa.”

Carvalhal reconhece que “há grande mérito do Benfica, pressionou mais, a substituição tem os seus efeitos, mas há uma parte que podíamos ter feito melhor, ficado mais com bola, ter arranjado soluções entrelinhas e em profundidade, ficaram mais difíceis, talvez também devido ao cansaço do Mehdi [Taremi]”.

O treinador vila-condense aproveita para fazer um balanço da época: “No campeonato estamos a um ponto do quinto lugar, na minha opinião a fazer uma época excelente, o objetivo a curto prazo é terminar a primeira volta com 25 pontos, a conseguirmos vamos igualar o segundo melhor registo do clube, percebendo que vai ser um jogo difícil [Boavista].”

O Benfica venceu o Rio Ave por 3-2 e está nas meias-finais da Taça de Portugal.