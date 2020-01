Veloso vê Gedson a "crescer" no Tottenham

António Veloso concorda com a opção tomada por Gedson Fernandes, e pelo Benfica, em transferir-se para o Tottenham, por empréstimo válido por uma época e meia. O médio, sem espaço nas opções de Bruno Lage, foi confirmado esta quarta-feira na equipa de José Mourinho.

Veloso, ex-capitão benfiquista, lembra o excesso de jogadores para o meio-campo e, por isso, considera que a solução encontrada para Gedson foi a melhor para todas as partes.

"Há muitos jogadores para aquela posição e havendo uma equipa que esteja interessada, como é o caso, é uma possibilidade de ele poder dar continuidade aquilo que são as suas pretensões: jogar e crescer ainda mais", refere o antigo jogador.

Apesar de ter perdido espaço no onze inicial, Veloso destaca a qualidade do médio que pode agora crescer no Tottenham: "É um jogador muito jovem, tem muita qualidade e pode chegar mais longe. No fundo, estando ali 'apertado', acho que é uma boa opção. Não só para ele, mas também para o Benfica".