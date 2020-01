Saiba quem vai ganhar o Prémio Literário Casino da Póvoa

É sempre um momento aguardado, saber quem foram os escolhidos. De entre 120 livros a concurso, o júri do Prémio Literário Casino da Póvoa – atribuído no âmbito do mais importante festival literário do país, o “Correntes d’Escritas” na Póvoa de Varzim – já escolheu 15 finalistas.

Este ano, o galardão vai distinguir obras em prosa. O júri constituído pela jornalista Ana Daniela Soares, o escritor espanhol Carlos Quiroga, a ex-ministra da cultura Isabel Pires de Lima, a académica Paula Mendes Coelho e o escritor Valter Hugo Mãe elegeu 15 títulos de autores portugueses e estrangeiros. Um deles poderá ganhar o grande prémio deste festival literário que vai decorrer na Póvoa de 15 a 23 de fevereiro.

Conheça os 15 finalistas:

“A Transparência do Tempo”, de Leonardo Padura, ed. Porto Editora

“Bilac vê estrelas”, de Ruy Castro, ed. Tinta da China

“Cair para dentro”, de Valério Romão, ed. Abysmo

“Ecologia”, de Joana Bértholo, ed Caminho

“Estuário”, de Lídia Jorge, ed. D. Quixote

“Fabián e o Caos”, de Pedro Juan Gutiérrez, ed. D. Quixote

“Memórias Secretas”, de Mário Cláudio, ed. D. Quixote

“Ninguém Espera por Mim no Exílio”, de João Paulo Sousa, ed. Teodolito

“O Bebedor de Horizontes”, de Mia Couto, ed. Caminho

“O Centro do Mundo”, de Ana Cristina Leonardo, ed. Quetzal

“O Invisível”, de Rui Lage, ed. Gradiva

“O Nervo Ótico”, de Maria Gaínza, ed. D. Quixote

“Pátria”, de Fernando Aramburu, ed. D. Quixote

“Sua Excelência, de Corpo Presente”, de Pepetela, ed. D. Quixote

“Também os brancos sabem dançar”, de Kalaf Epalanga, ed. Caminho

O vencedor do prémio, no valor de 20 mil euros, será conhecido na cerimónia de abertura da 21ª edição do festival Correntes d’Escritas, no Casino da Póvoa. A entrega do prémio terá lugar numa sessão pública, no encerramento do Festival.

O Prémio Literário Casino da Póvoa já foi atribuído a escritores como Lídia Jorge, Hélia Correia, Luis Quintais, Juan Gabriel Vásquez ou Fernando Echevarría.