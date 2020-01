Museu da Terra de Miranda recolhe instrumentos musicais com história

O Museu das Terra de Miranda, em Miranda do Douro, está a recolher instrumentos musicais com história, no âmbito no projeto “Termus - Territórios Musicais”.

Os primeiros dois instrumentos adquiridos foram uma caixa de guerra e um bombo que têm 126 anos e pertenceram à Banda Filarmónica de Miranda do Douro.

“Este processo começa com o contacto com os atores ligados à música e às pessoas que estão no terreno e que têm mais conhecimento, como os próprios construtores de instrumentos musicais. Coincidiu neste processo serem identificados esta caixa e este bombo com 126 anos, que foram adquiridos com a criação da banda Filarmónica, que foram depois comprados por um particular. O museu considerou que seriam significativos para o nosso espólio”, conta a diretora do Museu Terra de Miranda.

A equipa, que está no terreno, composta por dois antropólogos, Gonçalo Mota e Ricardo Santos, está, nesta fase inicial do projeto, a proceder “à identificação de informantes, a recolher informação através de entrevistas e à definição metodológica”.

As próximas peças a adquirir serão exemplares de “guitarros” feitos a partir de latas, flautas de osso, gaitas de fole, rabeis, sanfonas, realejos, entre outros instrumentos que digam da história da música tradicional.

Segundo a diretora do Museu, Celina Pinto, o projeto que está a ser implementado visa “a recuperação, conservação e valorização do Património Material e Imaterial relacionado com a música tradicional e popular do Planalto Mirandês e da província de Zamora (Espanha), através da recolha sistemática e da difusão de testemunhos orais que preservem a solidez da memória sonora deste território e a sua diversidade cultural”.

O projeto pretende também reunir a tradição e a modernidade. “A tradição associada, obviamente, à memória e herança cultural musical e a modernidade associa-se à normal evolução e adaptação das sociedades que acontece em todos os lados do planeta. E Miranda e a Terra de Miranda não é exceção”, explica a diretora do Museu Terra de Miranda.

Segundo a responsável, este projeto “Termus - Territórios Musicais” quer ampliar, valorizar e diversificar as coleções do Museu da Terra de Miranda na categoria dos instrumentos” e, ao mesmo tempo, “salvaguardar a recolha de instrumentos antigos, com elevado valor etnográfico”, que se encontram na posse das populações locais.

Restaurar e recuperar instrumentos musicais a partir da avaliação da sua matriz tradicional é outro dos objetivos do “Termus - Territórios Musicais”.

O projeto “Termus - Territórios Musicais” prevê ainda a criação de um ‘website’, a realização de exposições itinerantes e diversas publicações, um festival de música, congressos e jornadas a realizar em Zamora, Miranda do Douro e no Porto.

A iniciativa, de cooperação transfronteiriça é financiada pelo INTERREG VA Espanha-Portugal (POCTEP), com uma dotação de 274 mil euros, é promovida pela Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), através do Museu da Terra de Miranda, e pelo Museu Etnográfico de Castela e Leão, e será desenvolvida até 2021, podendo ser renovada por mais três anos.

O objetivo é preservar a música e o cancioneiro popular do território transfronteiriço do Planalto Mirandês e Zamora (Espanha).