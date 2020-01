Solskjaer à espera de novidades sobre Bruno Fernandes

O treinador do Manchester United, Ole-Gunnar Solskjaer, continua à espera de novidades, sobre a contratação de Bruno Fernandes ao Sporting.

Em conferência de imprensa, esta terça-feira, o técnico norueguês garantiu que a transferência ainda não está fechada.

"Não tenho nenhuma atualização sobre transferências. Para já, não há nada. Quando conseguirmos algo, iremos anunciá-lo, mas para já não há novidades", esclareceu Solskjaer.

O Manchester United quer contar com Bruno Fernandes antes do encerramento do mercado de inverno. Contudo, o Sporting só finaliza o negócio depois de sexta-feira, para poder contar com o capitão para o dérbi com o Benfica, em Alvalade, a contar para a jornada 17 da I Liga.

Segundo o jornal "A Bola", o Sporting estuda a hipótese de pedir a inclusão de jogadores por empréstimo. O favorito é Andreas Pereira, médio internacional brasileiro, de 24 anos. De qualquer forma, a operação deverá concretizar-se por 70 milhões de euros.