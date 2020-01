Litos: "Saída de Bruno Fernandes é justa"

Vietto ou Wendel podem dar passo em frente

No imediato, Litos entende que, com a partida de Bruno Fernandes, abre-se "uma preocupação para Silas e para os sportinguistas", uma vez que o ainda capitão "andava sempre com a equipa às costas".

Apesar disso, o Sporting pode encontrar dentro do plantel "alguém que pode fazer essa posição". Litos fala do argentino Vietto, ou até mesmo do brasileiro Wendel, que "pode ter outra função daquela que tem tido até agora", no sentido de disfarçar a possível saída de Bruno Fernandes.



O número 8 pode ter o desejo de se despedir dos adeptos do Sporting, no dérbi de sexta-feira com o Benfica. Porém, esse será "um risco" que Litos não sabe se todas as partes estarão disponíveis para correr.

Ainda assim, o antigo capitão leonino compreende que Bruno Fernandes queira deixar Alvalade "com uma boa exibição e uma boa vitória".