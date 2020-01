O presépio como “pólo de evangelização”

O Centro Bíblico dos Capuchinhos, em Fátima, tem um novo espaço museológico denominado “Evangelho da Vida – Coleção de presépios”. Inspirado na Encíclica do Papa João Paulo II “Evangelium Vitae”, o espaço reúne mais de 800 presépios que frei Lopes Morgado, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos tem vindo a colecionar.

Em entrevista à Renascença, o frade conta que “a coleção começou com duas peças de José Franco que trouxe de Lisboa, onde estava na altura, em 1993, e que tinha no meu quarto”. Diz que foi com alguma surpresa que começou a ver que várias pessoas lhe ofereciam presépios.

“Nunca tive feitio, nem tempo, nem dinheiro para isto”, mas “as pessoas, sabendo do meu amor ao presépio, iam trazendo mais”, explica, para concluir que acabou por se sentir na obrigação e com a responsabilidade de apresentar estas peças, “para que os meus irmãos as expusessem a toda a gente, com os objetivos que nós sempre defendemos, que é apresentar o presépio como fonte de cultura e de evangelização”, refere.

Frei Lopes Morgado explica que a exposição situa o presépio “no contexto de toda a Bíblia”, e está dividida em cinco núcleos, um deles inclui imagens de Maria e de Jesus oriundas de Portugal, Madagáscar, Angola, Vietname, Turquia, Espanha, Itália e Taiwan., mas também podem ser vistos presépios de grande porte oriundos de Portugal, Itália, China e Peru.