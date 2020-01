Portugal vai receber centro europeu de robôs de águas profundas

Portugal vai receber o primeiro centro europeu para testar robôs em águas profundas.

O projeto europeu Atlantis vai ser instalado na costa de Viana do Castelo. Vai permitir testar robôs em condições climatéricas extremas, para inspeção, manutenção e reparação de infraestruturas eólicas offshore.

A previsão atual aponta para que, na próxima década, a capacidade instalada de energia eólica offshore na Europa triplique, dada a pressão para a diminuição da dependência dos combustíveis fósseis e para a descarbonização da sociedade. Neste momento a tendência são novas concessões e o crescimento dos parques eólicos.

Com este investimento, de 8,5 milhões de euros (as instituições de investigação contam com cofinanciamento a 100%, as empresas a 70%), será possível reduzir os riscos e custos de operação e manutenção nos parques eólicos offshore.

Indiretamente, este projeto vai ainda permitir reduzir a fatura da eletricidade, para os consumidores, garante à Renascença Andry Pinto, o coordenador. Vai ainda permitir às PME testarem os seus produtos “num cenário real e colocarem-se na ‘pole position’ da cadeia de valor”. É ainda esperado um significativo retorno para a investigação científica portuguesa, que ganha aqui um importante palco para mostrar o que de melhor se faz ao nível da robótica.

À frente deste centro está o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC), que tem a EDP (NEW - Centre For New Energy Technologies) como principal parceira. O consórcio conta ainda com a participação de mais oito países: Finlândia, França, Bélgica, Espanha e Itália.

Segundo Andry Pinto, o projeto deverá envolver, “30 trabalhadores altamente qualificados, no mínimo”, durante os três anos em que vai decorrer, mas ainda não há dados finais.

Portugal foi escolhido pela grande ligação do país ao Oceano Atlântico, pelo trabalho avançado da EDP na plataforma flutuante, o WindFloat Atlantic, com a maior turbina do mundo assente numa plataforma flutuante e pelo trabalho científico e académico já em curso no país nesta área.

O projeto europeu Atlantis – The Atlantic Testing Platform for Maritime Robotics, é o cruzamento entre a indústria da energia e a robótica marinha. Vai testar robôs autónomos (subaquáticos, de superfície e aéreos) em diferentes cenários industriais, como a inspeção de cabos de amarração, monitorização de estruturas subaquáticas ou a limpeza de turbinas.