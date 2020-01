​Há uma escola onde a chuva cai nas salas, os alunos passam frio e há armas brancas e droga

Chuva na sala de aula, alunos que levam mantas e aquecedores. É apenas uma parte dos problemas da Escola Secundária Daniel Faria, em Baltar, no concelho de Paredes. Os alunos falam de insegurança recorrente, com relatos de confrontos com armas brancas e, até, episódios de venda e consumo de drogas.



"A escola é demasiado pequena para tantos problemas". O desabafo é de Pedro Barbosa, representante dos alunos no Conselho Geral da Escola Secundária Daniel Faria.

O inventário de problemas apontado por este aluno do 12.º ano é longo, "começando pelo fibrocimento, que ainda não foi removido, extintores cuja validade passou há vários anos até à degradação de várias estruturas", que torna penosa a permanência nas salas de aula, sobretudo nos dias mais frios de inverno.

"São os alunos que costumam levar mantas e alguns aquecedores para as salas, para não custar tanto a passar o tempo letivo. Os professores, inclusive, facilitam-nos a vida e dizem-nos para não escrever, porque torna-se impossível", descreve.

Nos dias mais frios, as temperaturas de manhã cedo não chegam aos zero graus. E quando chove, a água também chega às salas.