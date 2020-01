​Gripe obriga à ativação do plano de contingência no hospital de Viseu

A direção do Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV) decidiu ativar o plano de contingência devido à atividade gripal que se regista na região.



A informação foi prestada em conferência de imprensa pela diretora clínica do centro hospitalar Helena Pinho.

"Na região de Viseu, só agora é que realmente começou a aumentar a incidência de gripe. Temos tido uma afluência crescente no serviço de urgência, como também tem havido uma afluência crescente nas consultas de cuidados primários e, pensamos que, nesta região, ainda estaremos na fase ascendente da incidência das infeções respiratórias", assumiu.

Em conferência de imprensa, a responsável esclareceu que "este aumento de fluxo, quer por infeções respiratórias dos vírus da gripe, quer por descompensação das patologias crónicas", levou o CHTV a "implementar o plano de contingência de saúde sazonal com realocação de camas dos serviços cirúrgicos aos serviços médicos".

"Neste momento vamos cancelar as cirurgias adicionais que precisem de internamento, mas vamos manter a cirurgia adicional no ambulatório", explicou ainda Helena Pinho, acrescentando que "provavelmente, até ao fim do plano, mesmo algumas cirurgias programadas normais terão de ser canceladas".

Na semana passada a Direção-geral da Saúde veio garantir que a atividade gripal estava já em fase descendente, considerando que a época gripal deste ano foi de intensidade baixa a moderada.