​Choque com carro interrompe linha do Metro do Porto em Gondomar

A linha F do Metro do Porto está interrompida desde as 20h08 entre as estações da Levada e Campainha, em Gondomar, devido a um choque entre um carro e uma composição, disse à Lusa fonte da empresa.



O acidente, que não provocou feridos, resultou da colisão de um veículo, que "não respeitou o sinal vermelho, com a composição, que seguia na direção do Porto, tendo causado vários danos na cabine", acrescentou a fonte.

O carro acabou por ficar "atravessado na linha, enquanto a composição descarrilou", adiantou a fonte, informando, pelas 21h10, que ainda "decorrem os trabalhos para a remoção de ambos os veículos".

Este é o segundo incidente do dia com composições da Metro do Porto, depois de uma composição dupla ter avariado cerca das 13h00 na estação do Campo 24 de Agosto, no Porto.

Durante cerca de uma hora os passageiros foram transportados numa composição alternativa, a via contraria, entre as estações de Campanhã e da Trindade.