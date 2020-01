Violenta explosão em petroquímica na Catalunha faz um morto e vários feridos

Uma violenta explosão registada esta terça-feira numa petroquímica de Tarragona, na Catalunha, provocou um incêndio de grandes dimensões.

Pelo menos uma pessoa morreu e seis ficaram feridas, avança o jornal "El Mundo".

As imagens divulgadas na redes sociais mostram as chamas a consumir parte das instalações e uma coluna de fumo com centenas de metros de altura.

A explosão foi sentida a vários quilómetros de distância.

A Proteção Civil local emitiu um alerta à população, mas já descartou que o rebentamento tenha provocado uma nuvem tóxica.