Violenta explosão em petroquímica na Catalunha faz um morto e oito feridos

Uma violenta explosão registada esta terça-feira numa petroquímica de Tarragona, na Catalunha, provocou um incêndio de grandes dimensões.

Pelo menos uma pessoa morreu e oito ficaram feridas, avança fonte oficial citada pelo jornal "El Mundo". Dois feridos estão em estado grave.

As autoridades procuram uma pessoa que está dada como desaparecida.

As imagens divulgadas na redes sociais mostram as chamas a consumir parte das instalações e uma coluna de fumo com centenas de metros de altura.



A explosão na empresa IQOXE foi sentida a vários quilómetros de distância.

A Proteção Civil local emitiu um alerta à população, mas já descartou que o rebentamento tenha provocado uma nuvem tóxica.