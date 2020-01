Novo vídeo mostra dois mísseis a atingir avião no Irão

Novas imagens mostram dois mísseis iranianos a atingir o avião das Linhas Aéreas Internacionais da Ucrânia, provocando a morte às 176 pessoas a bordo, revelou esta terça-feira o jornal “The New York Times”.

Os mísseis foram lançados a partir de uma instalação militar a cerca de 13 quilómetros do local por onde passava o Boeing 737.

Os disparos aconteceram com um intervalo de 30 segundos, de acordo com as imagens retiradas de uma câmara de videovigilância.

Nenhum dos mísseis derrubou imediatamente o avião das Linhas Aéreas da Ucrânia, com destino a Kiev.