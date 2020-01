Alemanha. Autoridades em alerta devido a ameaça de ataque

As autoridades alemãs estão a levar a cabo várias operações policiais em "círculos islâmicos", por se suspeitar que está a ser planeado um ataque no país, anunciou o gabinete do procurador-geral de Berlim.

As buscas visam “pessoas de origem chechena” ligadas a “grupos islâmicos”, disse o promotor na rede social Twitter, salientando que as “operações ainda estão a decorrer”.

As operações estão a decorrer em Berlim, mas também nos estados de Brandemburgo, Turíngia e Renânia do Norte-Vestfália.

As autoridades estão em alerta para a ameaça islâmica que paira sobre o país desde o ataque com um camião no mercado de Natal, que foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, que matou 12 pessoas em dezembro de 2016 em Berlim.

O autor, o tunisino Anis Amri, fugiu, mas chegou a ser baleado pela polícia italiana em Milão.

Desde então, as autoridades alemãs evitaram nove tentativas de ataque, incluindo duas em novembro de 2019, segundo dados do Departamento Federal de Polícia Criminal.