Lakers arrasam no reencontro de LeBron com os Cavaliers

O reencontro de LeBron James com os Cleveland Cavaliers correu bastante melhor ao jogador que à equipa. Os Los Angeles Lakers venceram a partida de forma categórica, no Staples Center, por 128-99.

LeBron foi o melhor marcador do encontro, com 31 pontos, aos quais juntou oito assistências. Sem Anthony Davis, lesionado, para ajudar o King, foi Dwight Howard a dar um passo em frente, com um duplo-duplo de 21 pontos e 15 ressaltos. Avery Bradley acrescentou 12 pontos.

Do lado dos Cavs, de nada valeram os duplos-duplos de Kevin Love (21 pontos e 11 ressaltos) e Tristan Thompson (17 pontos e 10 ressaltos).

Esta foi a nona vitória consecutiva dos Lakers, que continuam confortáveis na liderança da Conferência Oeste, com um registo de 33 vitórias e sete derrotas. Os Cavaliers encontram-se na 13.ª e antepenúltima posição do Este, com 12 vitórias e 28 derrotas.

Todos os resultados



Detroit Pistons-New Orleans Pelicans, 110-117

Indiana Pacers-Philadelphia 76ers, 101-95



Boston Celtics-Chicago Bulls, 113-101



Minnesota Timberwolves-Oklahoma City Thunder, 104-117

Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets, 115-112



Sacramento Kings-Orlando Magic, 112-114

Los Angeles Lakers-Cleveland Cavaliers, 128-99