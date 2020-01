João Sousa eliminado à primeira do Open de Auckland

João Sousa não passou da primeira ronda no Open de Auckland, na Austrália, torneio de categoria ATP 250 que serve de preparação para o primeiro torneio do Grand Slam do ano, o Open da Austrália.

Num encontro que teve de ser interrompido por várias horas, devido à chuva, o melhor tenista português de sempre, atual número 58 do "ranking" ATP, caiu perante o canadiano Vasek Pospisil, número 146.

O tenista local triunfou em dois sets, por 6-4 e 6-2, ao fim de 1h15.

João Sousa ainda vai disputar o torneio de pares, em que participa com o argentino Leonardo Mayer, antes de seguir para o Open da Austrália, cujo quadro principal tem arranque marcado para a próxima segunda-feira.