Fumo e má qualidade do ar obrigam a suspender treinos do Open da Austrália

O fumo e a má qualidade do ar, decorrentes dos incêndios florestais, obrigaram, esta terça-feira, a suspender temporariamente as sessões de treino no Open da Austrália.

A organização referiu, em comunicado, que espera que a fase de "qualifying" do primeiro torneio do Grand Slam do ano possa começar durante o dia. As condições no local, que estão a ser constantemente monitorizadas, estão a melhorar, garante.

As decisões vão ser tomadas de acordo com os dados obtidos e com as informações das equipas médicas, de cientistas da Agência de Proteção Ambiental e dos meteorologistas, acrescentou a organização.

Os incêndios florestais que assolam a Austrália estão a afetar a qualidade do ar, que foi classificada como "muito pobre" no estado de Victoria, cuja capital é Melbourne, onde se realiza o Open da Austrália.