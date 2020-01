Soares Dias apita na Luz, Rui Costa no Dragão

Estão escolhidos os árbitros dos jogos desta terça-feira dos quartos de final da Taça de Portugal.

Artur Soares Dias é o escolhido para o confronto de I Liga entre Benfica e Rio Ave, na Luz. O árbitro da AF Porto terá como assistentes Rui Licínio e Paulo Soares, enquanto João Malheiro Pinto será o quarto árbitro. Tiago Martins será o videoárbitro, assistido por Pedro Mota.

Rui Costa será o homem do apito no encontro entre FC Porto e Varzim, no Dragão. Também da AF Porto, será auxiliado por Tiago Costa e João Bessa Silva, com Fábio Melo a ser o quarto árbitro. Cláudio Pereira será o videoárbitro, coadjuvado por Álvaro Mesquita.

O FC Porto-Varzim terá início às 18h00, enquanto o Benfica-Rio Ave está marcado para as 21h15. Os dois encontros terão relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.