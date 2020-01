Sílvio. “Nunca fingi uma lesão, nunca fingi estar doente"

O jogador Sílvio utilizou as redes sociais para defender a sua honra e do clube, após a polémica antes do jogo contra o Sporting.

Garante o defesa sadino que “em 12 anos de futebol profissional (…) nunca fingi uma lesão, nunca fingi estar doente, nunca fingi o que quer que seja para não jogar futebol”.

Sílvio foi um dos 20 jogadores afetados por uma virose que “em apenas dois/três dias” afetou “mais de metade da equipa do Vitória fc” com “febres altas, dores no corpo”.

“Dói muito ler e ouvir papagaios (porque não têm outro nome) a duvidarem tanto do meu estado físico, como do estado físico dos meus atletas […] Que tenham juízo, que disfrutem deste jogo tão bonito que é o futebol e que não duvidem de pessoas sérias e honestas que trabalham todos os dias para deixarem orgulhosos os seus filhos, pais e amigos”, pode ler-se.

O V. Setúbal ainda tentou adiar a partida, mas o Sporting não autorizou e o jogo realizou-se mesmo, tendo os sadinos apresentado apenas 16 jogadores.