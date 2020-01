Paulo Alves "orgulhoso e de cabeça erguida" apesar da derrota contra o FC Porto

Paulo Alves ficou satisfeito com a exibição do Varzim, apesar da derrota no Estádio do Dragão, por 1-0, que ditou a saída da Taça de Portugal.

"O desconsolo é evidente pelo comportamento da equipa. Temos de estar muito orgulhosos depois do que mostramos aqui no Dragão. Jogamos sempre para ganhar. Pelo jogo que fizemos, merecíamos mais qualquer coisa", disse, à RTP.

O treinador da equipa da II Liga diz que a equipa sai de cabeça erguida e explica o que faltou para chegar, pelo menos, ao empate.

"Não permite que os meus jogadores tenham receio. Dividimos o jogo, até tivemos por cima algumas vezes. Não fomos muito clarividentes no último terço, faltou serenidade e definição, que poderia ter dado outro resultado. Saímos de cabeça erguida. Fizemos tudo e mais alguma coisa para chegar mais longe, mas agora é virar baterias para o campeonato", termina.