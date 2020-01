Moeda de troca por Bruno Fernandes

O jornal "A Bola" apresenta, esta terça-feira, uma nova via para o Sporting, neste mercado de inverno: "Andreas Pereira no negócio Bruno". Internacional brasileiro do Manchester United pode chegar ao Sporting por empréstimo. Joel Pereira rejeitado, Rojo e Angel Gomes não são consensuais. O acordo é por 60+10 milhões de euros, mais cedência de jogadores.

O "Record" também puxa o Sporting para manchete, mas foca-se no dérbi: "Vietto KO". O avançado argentino é baixa certa para a receção ao Benfica e a "final four" da Taça da Liga é uma miragem.

"O Jogo" faz manchete com o FC Porto: "Palco para Luis Díaz". Colombiano é o extremo mais rápido de sempre a chegar aos 10 golos e, frente ao Varzim, deverá ter uma oportunidade no onze titular.