Tottenham vence à segunda e segue em frente na Taça de Inglaterra

O Tottenham venceu, esta noite, o Middlesbrough, por 2-1, e está nos 16 avos de final da Taça de Inglaterra.

Depois de um primeiro jogo em Middlesbrough, com empate a uma bola, o Tottenham entrou com a corda toda no jogo de repetição. Os golos da partida foram apontados por Lo Celso, aos 2 minutos, e Erik Lamela, aos 15. Nos 16 avos de final, os "Spurs" vão jogar contra o Southampton.

O Newcastle também venceu o Rochdale por 4-1 e seguiu em frente na prova.

Reading, Coventry e Shrewsbury também garantiram hoje a qualificação para a próxima fase.