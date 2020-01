Setién: "Ontem passeava com vacas, hoje treino os melhores do mundo"

Quique Setién foi apresentado, esta terça-feira, como novo treinador do Barcelona. Em conferência de imprensa, o técnico espanhol, de 61 anos, não escondeu o orgulho por poder sentar-se na "cadeira de sonho".

"Ontem, estava a passar com as minhas vacas, na minha aldeia. E hoje, estou a treinar os melhores do mundo. Esta equipa e estes jogadores fizeram-me desfrutar do futebol. Ainda não estou consciente do que significa sentar-me aqui e treinar o melhor do mundo [Lionel Messi]. Falei com ele e com outros, mas disse-lhe: 'sinto admiração por ti, mas cada um tem de estar no seu lugar'", revelou Setién.

Setién deixou palavras de apreço ao seu antecessor, Ernesto Valverde, "uma pessoa muito correta", e agradeceu ao técnico basco por lhe deixar nas mãos "uma equipa que está em primeiro" no campeonato.