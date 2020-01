O treinador português Rui Vitória já deixou o hospital, na sequência do acidente de viação que sofreu no domingo, na Arábia Saudita.

O técnico do Al Nassr realizou vários exames, que não revelaram qualquer lesão grave. Ainda assim, usa um colar cervical e uma ligadura na cabeça.

Rui Vitória terá batido com a cabeça no pára-brisas da viatura em que seguia, acompanhado por um jogador do Al Nassr.