Barcelona ultrapassa Real Madrid no top das receitas

Os 20 clubes de futebol com maiores ganhos do mundo geraram um valor recorde de 9,3 mil milhões de euros em 2018/2019, de acordo com a 23.ª edição do estudo Football Money League do Sports Business Group da Deloitte.

O Barcelona ultrapassou o Real Madrid e está pela primeira vez no topo da lista, depois de ultrapassar a barreira dos 800 milhões de euros. Os catalães passaram a incorporar no clube as rubricas de merchandising, o que foi decisivo para esta melhoria.

O top-5 é composto por Barcelona (840,8M€ de receita total), Real Madrid (757,3M€), Manchester United (711,5M€), Bayern Munich (660,1M€) e Paris Saint Germain (635,9M€).

As receitas de transmissões televisivas continuam a ser a maior fonte de receita individual, representando 44% da receita total. A presença nas competições europeias, nomeadamente na Liga dos Campeões, pode gerar um impacto significativo.

A Premier League tem oito clubes no top-20 da Money League. Além do campeonato inglês, o top20 conta com clubes de França, Espanha, Alemanha e Itália.

Já no top-30, fora das cinco principais ligas europeias, estão o Ajax na 23.ª posição (199,4M€), o Benfica no 24.º lugar (197,7M€), o FC Zenit Saint Petersburg em 28.º (180,3M€) e o FC Porto na 29ª posição (176,2M€).