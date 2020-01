André Gomes regressa aos treinos no Everton

André Gomes está de regresso aos treinos do Everton. O médio português está a recuperar mais rapidamente do que estava previsto da grave lesão num tornozelo que sofreu em novembro de 2019.

No Twitter, o clube inglês partilhou um vídeo do regresso de André Gomes ao centro de treinos. O internacional português foi saudado calorosamente pelos funcionários do clube e pelos companheiros.

Retorno anunciado por Carlo Ancelotti, na sexta-feira, em conferência de imprensa. "O André Gomes vai regressar na próxima semana e vai começar a fazer treino individual aqui connosco. Ele está muito bem e a recuperação está a ser rápida", afirmou, então, o treinador dos "toffees".

André Gomes sofreu uma fratura com desvio do tornozelo direito, frente ao Tottenham, a 3 de novembro de 2019. Foi na sequência de um lance com um sul-coreano Heung-min Son, que ficou em lágrimas ao aperceber-se da gravidade da lesão que infligira.