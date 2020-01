João Tomás: "Rio Ave não se vai encolher na Luz"

João Tomás espera um jogo equilibrado entre Benfica e Rio Ave, nos quartos de final da Taça de Portugal, com a formação vilacondense a dar tudo para derrotar os encarnados, que começam como favoritos.

No primeiro "round", a contar para o campeonato, o Benfica levou a melhor, por 2-0. Em entrevista a Bola Branca, João Tomás prevê que este segundo assalto "seja um jogo equilibrado com duas boas equipas".

"A maioria das pessoas pensará que o favoritismo está do lado do Benfica. O Carlos Carvalhal teve a oportunidade de dizer que, de facto é uma missão difícil, mas não é impossível. Acredito que o Rio Ave não se irá encolher e irá ter uma estratégia que passará por ser uma equipa personalizada e fazer frente a um Benfica que sabemos que está forte. No início do jogo, prevejo que seja um jogo interessante e muito disputado, com excelentes intervenientes. Dois treinadores que pensam o jogo positivo e, à partida, será um jogo muito interessante", afirma.